Джозеф Байден через несколько часов выступит с обращением к нации, сообщили в его штабе

Он получил получил более сильный мандат избирателей США, чем Джон Кеннеди, заявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. При этом крупнейшие СМИ победителя выборов еще не объявляли. Телеканал CNN отмечает, что Байден близок к победе – он набрал больше голосов выборщиков, чем Трамп, и лидирует в трёх из четырёх штатов, где продолжается подсчет голосов. При этом в Джорджии разрыв между кандидатами настолько невелик, что власти ожидают пересчета бюллетеней.

Ранее ведущие пяти крупных телеканалов прервали выступление президента Дональда Трампа, когда он начал говорить, что выигрывает выборы, если считать легальные голоса. Журналисты отметили, что подтверждений этим сведениям нет.