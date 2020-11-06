Академик РАН Виталий Зверев утверждает, что перчатки не защищают от коронавируса, но собирают бактерии и грибки

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета сказал «Интерфаксу», что, по его мнению, бессмысленно и вредно поливать улицы дезинфицирующими растворами, потому что те же болезнетворные бактерии и грибки выработают к ним устойчивость и затем от них нельзя будет избавиться. Без перчаток в Москве не пускают в метро, за их отсутствие в общественном транспорте могут оштрафовать на 5 тысяч рублей.
2020-11-06T20:33:19+03:00
2020-11-06T20:33:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:33, 06 ноября 2020
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