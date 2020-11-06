Власти Москвы просят жителей не передвигаться по городу без необходимости

Об этом сказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По его словам, эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом, количество заболевших растет, передает РИА «Новости». Ранее представители мэрии не раз говорили, что возвращаться к пропускной системе столичные власти не намерены.