Власти Москвы просят жителей не передвигаться по городу без необходимости

Об этом сказал начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По его словам, эпидемиологическая ситуация в Москве развивается не лучшим образом, количество заболевших растет, передает РИА «Новости». Ранее представители мэрии не раз говорили, что возвращаться к пропускной системе столичные власти не намерены.
2020-11-06T20:32:49+03:00
2020-11-06T20:32:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:32, 06 ноября 2020
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