Генпрокурор Невады заявил, что у властей штата нет никаких данных о возможных фальсификациях на выборах

Аарон Фонд сказал это в эфире телеканала СВS.

Невада – один из четырех штатов, где продолжается подсчет голосов и которые могут определить исход выборов президента США. По подсчетам Фокс Ньюс, на данный момент из необходимых для победы 270 выборщиков у Трампа их 214, а у Байдена 264. При победе в любом из четырех штатов Байден набирает недостающее число голосов. Кандидат от демократов на данный момент лидирует в Неваде, вырвался вперед в Джорджии и в Пенсильвании. Власти Джорджии заявили, что ожидают пересчета голосов.