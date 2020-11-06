Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Михаила Жванецкого

В Кремле отметили, что его афоризмы стали символом целой эпохи. В свою очередь, глава правительства Михаил Мишустин среди достоинства писателя-сатирика отметил его активную гражданскую позицию, передает ТАСС. Михаил Жванецкий в начале нулевых выступал против возвращения советского гимна, позднее призывал освободить из-под стражи бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину и участниц панк-группы Pussy Riot.

Ранее сегодня соболезнования выразили украинский президент Владимир Зеленский, российские министры культуры, обороны и иностранных дел Ольга Любимова, Сергей Шойгу и Сергей Лавров, а также мэр Москвы Сергей Собянин. Михаилу Жванецкому было 86.