В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении медсестры, которая схватила ребенка за волосы и бросила на кровать

Сотрудницу городской клинической туберкулезной больницы обвинили в неисполнении обязанностей медиков, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетним. Ранее сегодня видео инцидента было опубликовано в соцсетях. Пациентка больницы сказала, что сделала запись после того, как однажды увидела, что медсестра схватила ребенка за волосы и ударила по лицу.