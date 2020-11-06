В Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении медсестры, которая схватила ребенка за волосы и бросила на кровать

Сотрудницу городской клинической туберкулезной больницы обвинили в неисполнении обязанностей медиков, обязанных осуществлять надзор за несовершеннолетним. Ранее сегодня видео инцидента было опубликовано в соцсетях. Пациентка больницы сказала, что сделала запись после того, как однажды увидела, что медсестра схватила ребенка за волосы и ударила по лицу.
2020-11-06T20:03:29+03:00
2020-11-06T20:06:09+03:00
https://echo.msk.ru/news/2737876-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3343644.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:03, 06 ноября 2020
Загрузка комментариев...