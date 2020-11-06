Сахар в России, по данным Росстата, в октябре подорожал за месяц на 18%

С начала года цены выросли на 57,5%. В Федеральной антимонопольной службе сказали, что проводят расследование и отметили, что экономических предпосылок к дальнейшему росту цен на сахар. По подсчетам Росстата, в октябре подсолнечное масло подорожало в 16 регионах более чем на 10% по сравнению с сентябрем, куриные яйца – на 6%.