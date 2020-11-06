Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии пройдут новые выборы, когда такое решение примет народ

Президент, которого ЕС не считает легитимным лидером, сказал это на церемонии открытия третьей линии минского метро, сообщает агентство БелТА.

В какой форме граждане должны выразить свою мнение относительно проведения новых выборов, Лукашенко не сказал. В стране почти три месяца идут массовые протесты с требованиями его отставки. Провести новые выборы накануне порекомендовали в ОБСЕ. Сегодня, когда истек срок пребывания Лукашенко у власти после предыдущих выборов, Евросоюз ввел против Лукашенко персональные санкции.