В Париже ограблена квартира саудовской принцессы на полтора миллиона евро, пишет газета «Паризьен»

Неизвестные похитили драгоценности, меха, сумочки и часы в то время, пока 47-летняя хозяйка квартиры, чье имя в публикации не названо, была на курорте на юге Франции. Как пишет издание, следователи заподозрили в краже мужчину, с которым принцесса познакомилась несколько месяцев назад – он неоднократно просил ее продать дорогие вещи.