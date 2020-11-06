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19:32, 06 ноября 2020

В Париже ограблена квартира саудовской принцессы на полтора миллиона евро, пишет газета «Паризьен»

Неизвестные похитили драгоценности, меха, сумочки и часы в то время, пока 47-летняя хозяйка квартиры, чье имя в публикации не названо, была на курорте на юге Франции. Как пишет издание, следователи заподозрили в краже мужчину, с которым принцесса познакомилась несколько месяцев назад – он неоднократно просил ее продать дорогие вещи.



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