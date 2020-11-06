Власти Австрии решили закрыть две мечети после недавнего теракта, сообщает агентство «Рейтер»

Как заявила министр по делам интеграции Сюзанне Рааб, исполнитель теракта посещал эти мечети, и в них проповедовали радикальные течения ислама. Министр подчеркнула, что действия властей не являются атакой на религию. Теракт в столице Австрии произошел в понедельник. Стрельбу в центре города открыл 20-летний гражданин Австрии и Северной Македонии. Он убил 4 человек, более 20 ранил и сам был застрелен. По делу о теракте арестованы 15 человек.
2020-11-06T19:32:11+03:00
2020-11-06T19:32:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 06 ноября 2020
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