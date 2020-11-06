Россия, по словам источника «Интерфакса», присоединится к возможным ответным санкциям Белоруссии против ЕС

У Москвы и Минска в рамках союзного государства единый стоп-лист, поясняет агентство. Евросоюз сегодня ввел санкции в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его сына Виктора, пресс-секретаря, глав КГБ и Конституционного суда. Как раз сегодня истек срок пребывания Лукашенко у власти по итогам предыдущих выборов.