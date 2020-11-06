Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила за распространение в сети ложных сведений об СССР в годы войны лишать свободы на 5 лет. Для юридических лиц предусмотрены штрафы до 3 миллионов рублей. Такое же наказание предлагается и за реабилитацию нацизма в интернете. Соответствующие законопроекты Ирина Яровая внесла в Госдуму.
2020-11-06T19:04:23+03:00
2020-11-06T19:04:23+03:00
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19:04, 06 ноября 2020
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