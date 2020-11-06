Евросоюз ввел санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 14 высокопоставленных чиновников страны

В Брюсселе это связали с отношением Минска к оппозиции.

В санкционный список ЕС, помимо самого Лукашенко, включен и его сын Виктор Лукашенко, являющийся советником белорусского президента. Также под ограничения попали, в частности, главы КГБ и Следственного комитета, их заместители, руководитель администрации главы государства и председатель Конституционного суда. Они не смогут получить визы в страны Евросоюза, а их финансовые активы будут заморожены. В Брюсселе считают, что власти Белоруссии продолжают репрессии против гражданского общества и лидеров оппозиции.

В белорусском МИДе, в свою очередь, пообещали внимательно изучить это решение и пообещали не оставить его без ответа. Какой характер он будет иметь, не уточняется. Сам Лукашенко на попадание в санкционный список пока не отреагировал. В последний раз он под ними находился до февраля 2016 года – тогда ограничения сняли со 170 человек.

В свою очередь, нынешний пакет санкций – уже второй в этом году. В начале октября Евросоюз ввел ограничения против 40 чиновников, которых в сообществе считают причастными к фальсификации выборов и нарушению прав человека.

В Белоруссии уже почти 3 месяца не утихают протесты, начавшиеся после того, как ЦИК объявил победителем президентских выборов Александра Лукашенко с результатом в 80% голосов. Митинги нередко сопровождаются жесткими задержаниями. Почти все лидеры оппозиции арестованы либо покинули страну.