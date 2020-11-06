Госсекретарь штата Джорджия заявил, что ожидает пересчета голосов из-за небольшой разницы между кандидатами

Об этом сообщает агентство «Рейтер». По данным CNN, в этом штате, одном из ключевых, у Джозефа Байдена и Дональда Трампа по 49,4%, при этом у Байдена на полторы тысячи голосов больше. Всего в этом штате проголосовали около пяти миллионов избирателей. При этом в штате Пенсильвания, который может определить исход выборов, Байден увеличивает отрыв от Трампа по мере подсчета голосов.

Впереди может быть немало судебных исков, сказал в эфире Эха лицензированный в США адвокат Андрей Гавриленко.

По данным CNN, Джозеф Байден намерен сегодня обратиться к американцам.