Президент России Владимир Путин выделил Росгосцирку 150 миллионов рублей на корм животным

Как передает «Интерфакс», средства должны поступит из государственного резервного фонда. Ранее Минкультуры внесло в правительство проект распоряжения о предоставлении более 230 миллионов рублей частным циркам, зоопаркам, дельфинариям и океанариумам на содержание и корм животным.
2020-11-06T18:32:18+03:00
2020-11-06T18:32:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:32, 06 ноября 2020
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