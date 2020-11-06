Президент России Владимир Путин выделил Росгосцирку 150 миллионов рублей на корм животным

Как передает «Интерфакс», средства должны поступит из государственного резервного фонда. Ранее Минкультуры внесло в правительство проект распоряжения о предоставлении более 230 миллионов рублей частным циркам, зоопаркам, дельфинариям и океанариумам на содержание и корм животным.