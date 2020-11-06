Джозеф Байден, как передает CNN, сегодня намерен обратиться к американцам

Кандидат от демократов, по сведениям телеканала, не будет ждать итогов рассмотрения в судах исков штаба Трампа и намерен незамедлительно перейти в статус «избранного президента».

Тем временем, газета «Вашингтон пост» пишет, что Секретная служба усиливает охрану Байдена – дополнительные сотрудники направлены в город Уилмингтон в штате Делавэр, где находится сейчас Байден. Бывший вице-президент США увеличивает отрыв от Дональда Трампа в Пенсильвании, в одном из ключевых штатов, которые определят исход выборов. Байден лидирует также в Неваде и с небольшим перевесом – в Джорджии, где продолжается подсчет голосов.