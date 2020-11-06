Количество случаев коронавируса, выявленных в России за сутки, превысило психологически важную отметку в 20 тысяч

Количество случаев коронавируса, выявленных в России за предыдущие сутки, превысило психологически важную отметку в 20 тысяч.

Обстановка продолжает ухудшаться. Всего в стране выявлено 20 тысяч 582 случая. Москва тоже пробила важную отметку. С начала пандемии в городе диагноз поставили более чем шести тысячам жителей. Вице-мэр Анастасия Ракова заявила, что стабильной ситуацию назвать нельзя, поскольку увеличивается и ежедневный прирост, и количество госпитализаций. Каждый день больницы принимают более тысячи пациентов, но накануне выписали в три раза больше победивших заболевание. Между тем, премьер-министр Михаил Мишустин уверяет, что правительство располагает ресурсами для борьбы с пандемией и даже для помощи соседям.

Пик пандемии еще не пройден. За сутки в стране скончалось 378 пациентов, что незначительно уступает данным предыдущего дня. Выздоровели при этом почти 17 тысяч человек и это тоже самый высокий показатель с начала года

Между тем, в Службе внешней разведке не располагают информацией о том, что вирус был выведен человеком. Об этом заявил глава ведомства Сергей Нарышкин. Он полагает, что КОВИД-19 возник в результате естественных процессов.

Смольный вводит новые запреты из-за коронавируса. Уже с понедельника в Петербурге закроют фудкорты, ограничат массовые мероприятия и отправят на дистанционный режим каждого третьего работника.

Новая редакция постановления Смольного запрещает работу фудкортов, кроме предприятий общепита на вокзалах, автозаправках и в аэропорту. Таким образом, организации питания на площадках торговых центров прекратят работу уже в понедельник. С этого же дня под запрет попадут детские игровые комнаты, кроме небольших площадок в заведениях общепита. До конца месяца ограничат и массовые мероприятия с участием более 70 человек. У этого запрета также есть исключения — он не коснётся собраний в помещениях организаций культуры и спорта. На торжественных регистрациях браков можно будет находиться только двум десяткам человек, не считая сотрудников ЗАГСа.

Дополнительное образование горожане смогут получить только дистанционно, причём эта мера будет действовать до конца года. Кроме предписаний с понедельника вступят в силу и рекомендации.Чиновники просят работодателей перевести на удалённый режим сотрудников старше 65 лет, а также не менее 30% остального персонала. Смольный намерен подать пример и уже с понедельника выполнит эту норму для своих работников.

Также администрация Петербурга просит горожан отказаться от поездок в другие регионы и за рубеж.