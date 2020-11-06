Британские СМИ утверждают, что президент России Владимир Путин может подать в отставку из-за проблем со здоровьем

В Кремле это в категорической форме отрицают.

Опасения за свое здоровье и влияние семьи, утверждают неназванные источники британского таблоида Sun, заставляют Путина готовиться к передаче власти. В частности, по словам собеседников издания, они якобы заметили на последних кадрах хроники с Путиным симптомы возможной болезни Паркинсона. Таблоид даже перечислил отдельные движения, которые могут свидетельствовать об этом.

Как отмечается, слухи о возможной отставке Путина усилились на фоне принятия законов в развитие поправок к Конституции – среди них есть и та, что гарантирует бывшим президентам пожизненное сенаторство. Ссылается газета и на политолога Валерия Соловья, который утверждает, что вскоре Путин назначит нового премьер-министра и уже в январе следующего года объявит об уходе. К слову, этот же прогноз Соловей давал две недели назад в интервью российской газете «Собеседник».

Другой британский таблоид Daily Mail опубликовал статью с аналогичным содержанием, где вывод о якобы наличии болезни Паркинсона у Путина также был сделан на основе видеохроники. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, впрочем, уверяет: здоровье у главы государства отменное, а в отставку он не собирается.

Уже более полугода, с началом эпидемии коронавируса, Путин нечасто появляется в публичных местах. Как правило, подавляющее большинство своих совещаний и встреч президент проводит в удаленном формате из своей резиденции в Ново-Огарево.

В последний раз слухи о плохом здоровье Путина муссировались пять лет назад, когда президент исчез из публичного пространства на 11 дней. В Кремле это также отрицали.