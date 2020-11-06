Российские официальные структуры выдвинули новую версию относительно комы политика Алексея Навального

Они в очередной раз исключили, что этот инцидент связан с каким-либо отравлением.

Результаты проведённых в России исследований говорят о том, что 20-ого августа Алексею Навальному стало плохо из-за резкого нарушения обмена веществ, а оно в свою очередь могло наступить из-за обострения хронического панкреатита. Об этом сказано на сайте управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу. В публикации отмечается, что эта оценка основана в том числе на показаниях жены политика: «супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение трёх-пяти дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи». Тогда, в Омске, предположила, что причинами недомогания могли стать «диеты, направленные на снижение веса».

Сам Навальный, комментируя это сообщение, написал в Твиттере, что уже «устал смеяться». Политик полностью исключил версию с панкреатитом и подчеркнул, что 20-ого августа был абсолютно здоров. Он добавил, что каждый год проходит медицинский осмотр.

Тем временем глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сказал сегодня, что за границей около года назад обсуждали сценарий покушения на одного из российских политиков: «на территории стран НАТО… состоялось совещание с участием представителей спецслужб. Там обсуждался вопрос, каким образом поддержать и оживить протестное движение в России, которое совсем скукожилось… В качестве одного из вариантов… обсуждался вопрос о так называемой «сакральной жертве». Причем говорилось о том, что лучше бы, чтобы эта «сакральная жертва» была из числа всё-таки лидеров оппозиции».

При этом, глава Службы внешней разведки подчеркнул, что у него нет доказательств участия западных спецслужб в истории с Алексеем Навальным.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что с Алексеем Навальным работают специалисты из ЦРУ. Оппозиционный политик пообещал в ответ подать на представителя Кремля в суд.

Представленной сегодня Россией версии о произошедшем с Навальным и особенно словам главы Службы внешней разведки невозможно верить, — сказал «Эху» политик Илья Яшин.

Между тем, политолог и вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, комментируя ситуацию нашей радиостанции, отметил, что Москва не впервые говорит о сакральных жертвах.

Макаркин напомнил, что о сакральной жертве говорили, в частности, после убийства политика Бориса Немцова.