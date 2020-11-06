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Эксклюзив Эха 18:08, 06 ноября 2020

Президент США Дональд Трамп стремительно теряет шансы переизбраться на второй срок, но подсчёт голосов продолжается

Бывший вице-президент США Джо Байден вышел вперед в ключевом штате Пенсильвания, а также лидирует в Джорджии. Дональд Трамп итоги выборов продолжает отрицать.

Подсчет голосов все еще продолжается в Пенсильвании и Джорджии, но тренд совершенно очевиден — чем больше подсчитывают бюллетени досрочно проголосовавших американцев, тем больше голосов набирает Джо Байден. Вчера вечером, при недосчитанных 5% голосов в Пенсильвании преимущество было у действующего президента Дональда Трампа, в 26 тысяч голосов. Сегодня утром, когда подсчитали чуть более 30 тысяч голосов, вперед вышел Джо Байден с преимуществом в 5,5 тысяч голосов. Недосчитанными в Пенсильвании остаются 300, 000 бюллетеней, и все — из традиционно демократических округов. Что означает, что Джо Байден не просто забирает Пенсильванию, а забирает с большим отрывом. А 20 выборщиков от штата приносят демократу 273 выборщика и победу на выборах президента, с учетом ранее выигранных Мичигана и Висконсина, и даже без учета Невады и Аризоны, где Байден лидирует, но подсчет продолжается. Преимущество сейчас у Байден и в Джорджии, менее чем в тысячу голосов, где недосчитанными остаются около 10 тысяч.

Победителя выборов в США называют три медиа организации — Fox New, CNN и АР. Дональда Трамп не признает итоги выборов и безосновательно настаивает на том, что все голоса, поданные досрочно, является нелегальными. Он призывает Верховный Суд вмешаться, что может происходить только в крайних экстраординарных случаях, предпосылок к которым нет сегодня. Трамп и его юристы уже проиграли иски в нескольких штатах, в которых они, настаивали, что наблюдателей со стороны президента
не допускали на выборах и с помощью пытались остановить подсчет голосов.

Даже после признания Джо Байдена победителем выборов президента команда Дональда Трампа будет подавать иски в суды в попытке изменить результат. Ранее штаб действующего президента заявил, что будет требовать пересчета голосов в Висконсине.

Эти выборы будут сопровождаться большим количеством судов, — сказал в эфире «Эха» адвокат, выпускник Калифорнийского университета Андрей Гавриленко.

Гавриленко считает, что на данный момент подводить итоги рано.

Сразу несколько крупных американских телеканалов прервали трансляцию речи президента США Дональда Трампа, когда тот заговорил о фальсификации и коррупции на выборах. Так, в частности, поступил телеканал MSNBC. Его ведущий, отключив президента сказал, что официальных данных о нарушениях нет.

Подобным образом также поступили «Эй-би-си», «Эн-би-си» и «Си-би-эс», а газета USA Today сообщила, что удаляет запись выступления президента со своего сайта и других интернет-платформы, не желая распространять конспирологические теории.
Подобное прерывание трансляции выступления президента – первый случай в истории США, но важно помнить, что прежде ни один глава государства не позволял себе подобного поведения, — сказал в эфире «Эха» директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.

«Все 4 года вся либеральная пресса и вообще все каналы воспринимали его враждебно. Его били, колотили, препятствовали всем его действиям. Судя по всему это какие-то согласованные действия в отношении Трампа, и пресса, очевидно, убеждена, что все его действия бесперспективны. Поэтому и было принято такое решение. В истории США такого не было, когда бы речь президента прерывалась. А с другой стороны, президенты никогда так себя не вели, как ведет себя Трамп», – сказал он.

В.Гарбузов добавил, что президент фигура Дональда Трампа сама по себе уникальна для истории США. Эксперт, подчеркнул, что обвинения демократических сил в фальсификациях на президентских выборах, которые выдвигает Дональд Трамп, не подкреплены доказательствами.



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