Ушёл из жизни знаменитый писатель-сатирик Михаил Жванецкий

Об этом «Эху» сообщил его представитель Олег Сташкевич. Он добавил, что пока больше не в силах что-либо говорить.

Писателю-сатирику было 86 лет. На сцене Жванецкий выступал с 1960-х годов. Он писал монологи и миниатюры, которые представлял в зрительных залах и на телевидении.

«Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша черная… крышка» — сатира Михаила Жванецкого была точна и прямолинейна, поэтому многие фразы из его монологов стали афоризмами. Он начал писать миниатюры, когда жил в Одессе, учился в институте инженеров морского флота, вступал в студенческом театре. Позже работал в порту, потом – встреча с Аркадием Райкиным, который пригласил его в своей театр. Вместе они поставил программу «Светофор», в которой впервые прозвучали миниатюры «Авас», «Дефицит», «Век техники». В театре он написал сотни миниатюр и монологов для дуэта Романа Карцева и Виктора Ильченко, благодаря чему получил признание.

Одним из самых известных, всенародно любимых стал монолог отыгранный Карцевым, по раков с рынка по пять рублей.

Жванецкий и сам выступал со своими монологами. Открыл собственный театр миниатюр. Он написал несколько сборников «Моя Одесса», «Год за два», пятитомное «Собрание сочинений».

Сатирик напрямую не участвовал в политической жизни страны, но отнюдь не был равнодушен к происходящему в ней и часто высказывал свою позицию — он был среди деятелей культуры и науки, призвавших российские власти остановить войну в Чечне, подписывал открытое письмо в защиту юриста компании ЮКОС Светланы Бахминой, а позже – в защиту участниц панк-группы Pussy Riot. Про «Единую Россию» Жванецкий однажды сказал, что «поддерживает партию тем, что молчит про неё». Он выступал за территориальную целостность Украины после событий 2014 года из-за чего власти включили его в так называемый «белый список» артистов, которым в стране были рады, несмотря на конфликт. В его родной Одессе именем сатирика назвали бульвар.

Михаил Жванецкий скончался из-за возраста и болезней, сообщил сегодня его представитель. Ровно месяц назад стало известно, что сатирик принял решение уйти со сцены. Тогда его представитель говорил, что, по словам артиста, «стареть нужно дома», да и до этого он жаловался на самочувствие. В декабре прошлого года артист, сославшись на творческий отпуск, ушел из телепередачи «Дежурный по стране», он вел ее с 2002 года.

Жванецкий не раз был гостем радиостанции «Эхо Москвы». В одном из таких эфиров на «Эхе» писатель рассказывал о том, что по-настоящему любит и ценит в жизни.

Многие друзья и коллеги писателя сейчас говорят, что уход Жванецкого для них — личная тяжелая утрата. Так сказала в интервью «Эху» и народная артистка России Клара Новикова.

Других таких артистов уровня Михаила Жванецкого не было на отечественной сцене и больше не предвидится, — сказал радиостанции «Эхо Москвы» народный артист России, ведущий «Эха Москвы», режиссёр Николай Тамразов, много лет знавший писателя.

Президент Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким Жванецкого: он был одаренным, очень талантливым и обаятельным человеком, настоящим Мастером.

Среди тех, кто выразил соболезнования в России были также министр культуры Ольга Любимова и министр обороны Сергей Шойгу.

В числе тех, кто выразил соболезнования всем, кто любил и знал народного артиста России и Украины, украинский президент Владимир Зеленский. Он назвал себя пылким поклонником силы мысли Жванецкого.

Как стало известно радиостанции «Эхо Москвы» от ближайшего окружения Михаила Жванецкого, открытой церемонии прощания не будет в связи с ситуацией с коронавирусом.