Газета «Коммерсант» пишет о возможной отставке трех федеральных министров

По сведениям издания, из правительства уйдут министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и глава Минтранса Евгений Дитрих. Ранее сайт РБК писал, что Дитрих может возглавить Белгородскую область. Все трое министров заняли свои должности еще в 2018 году при премьер-министре Дмитрии Медведеве.