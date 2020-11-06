Джозеф Байден теперь опережает Трампа в трех из четырех штатов, от которых зависит исход президентских выборов

Кандидат от демократов вышел вперед в Пенсильвании, а до этого сегодня перехватил лидерство в Джорджии. Больше всего у него отрыв от Байдена в Неваде. Победа в любом из этих штатов, где еще продолжается подсчет голосов, полученных по почте, даст Байдену количество выборщиков, достаточное для избрания президентом.
2020-11-06T17:31:34+03:00
2020-11-06T17:33:10+03:00
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17:31, 06 ноября 2020
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