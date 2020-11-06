В Москве, по данным властей, ежедневно штрафуют за отсутствие масок и перчаток по 3 тысячи человек

Это сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Штрафы составляют от 4 до 5 тысяч рублей. По его словам, в целом с мая за отсутствие масок и перчаток были оштрафованы более 160 тысяч жителей столицы. Таким образом общая сумма штрафов составила примерно 720 миллионов рублей.
2020-11-06T17:05:42+03:00
2020-11-06T17:07:05+03:00
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17:05, 06 ноября 2020
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