В Москве, по данным властей, ежедневно штрафуют за отсутствие масок и перчаток по 3 тысячи человек

Это сообщил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. Штрафы составляют от 4 до 5 тысяч рублей. По его словам, в целом с мая за отсутствие масок и перчаток были оштрафованы более 160 тысяч жителей столицы. Таким образом общая сумма штрафов составила примерно 720 миллионов рублей.