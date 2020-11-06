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17:32, 06 ноября 2020

Совет ЕС утвердил санкции против Александра Лукашенко, сообщает агентство «Блумберг»

По его сведениям, помимо президента Белоруссии в черный список внесены еще 14 белорусских чиновников. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки. Накануне в ОБСЕ был представлен в доклад, в котором говорилось о наличии неопровержимых доказательств того, что президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. В документе также отмечалось, что действия силовиков в отношении протестующих были нарушением прав человека.



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