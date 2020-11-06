Совет ЕС утвердил санкции против Александра Лукашенко, сообщает агентство «Блумберг»

По его сведениям, помимо президента Белоруссии в черный список внесены еще 14 белорусских чиновников. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки. Накануне в ОБСЕ был представлен в доклад, в котором говорилось о наличии неопровержимых доказательств того, что президентские выборы в Белоруссии были сфальсифицированы. В документе также отмечалось, что действия силовиков в отношении протестующих были нарушением прав человека.
2020-11-06T17:32:00+03:00
2020-11-06T17:32:12+03:00
https://echo.msk.ru/news/2737780-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3343540.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
17:32, 06 ноября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Четыре дня до выборов в США: страна готовится к насильственным протестам Самая очевидная угроза — это атака на избирательные участки, и к этому их тоже публично призвал Дональд Трамп, заявив, что его сторонники должны «пойти на избирательные участки и наблюдать очень внимательно» — за тем, чтобы у него, видимо, не украли голоса…