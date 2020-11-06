Джозеф Байден вырвался вперед еще в одном ключевом штате – Пенсильвании

По данным CNN, кандидат от демократов там набирает 49,4% голосов, у Трампа 49,3%.

Максимально плотная борьба между Байденом и действующим президентом США Дональдом Трампом наблюдается в штате Джорджия. Еще утром нынешний американский лидер опережал бывшего вице-президента на несколько сотен голосов. Сейчас же Байден впереди более чем на 900. При этом в Джорджии осталось обработать лишь 1% бюллетеней. На 1 процентный пункт Байден опережает Трампа и в штате Невада. В Аризоне он лидирует с отрывом почти в 50 тысяч голосов после обработки 90% бюллетеней.

Трамп, в свою очередь, пока сохраняет лидерство в Пенсильвании и Северной Каролине. Однако, по подсчетам телеканала Fox News, если нынешняя ситуация сохранится, он потеряет свой президентский пост. Байдену достаточно одержать победу в любом штате из двух – имеются в виду Джорджия и Невада — чтобы набрать достаточное число голосов выборщиков для избрания.

Американские СМИ отмечают, что во многих ключевых штатах Трамп изначально лидировал, однако затем стал терять позиции из-за голосов, пришедших по почте уже после закрытия участков.

Дональд Трамп ранее говорил о намерении обратиться в Верховный суд.