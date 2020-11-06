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16:33, 06 ноября 2020

Центризбирком планирует заменить государственную автоматизированную систему «Выборы» к 2022 году

Об этом сказала глава ЦИКа Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным, — передает пресс-служба Кремля. По ее словам, новая цифровая платформа расширит возможности всех участников избирательного процесса. Памфилова также пообещала перевести, как она выразилась, на «абсолютно принципиально новые сверхсовременные методы работы» сами избирательные комиссии.



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