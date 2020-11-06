Суд Лондона не стал сегодня рассматривать дело об экстрадиции бизнесмена Олега Тинькова в США, — передает ТАСС. Помощник судьи сказал агентству, что дело было исключено из рассмотрения. По какой причине, пока неизвестно.

В конце февраля налоговая служба США обвинила Олега Тинькова в предоставлении заведомо ложных сведениях о своих активах при отказе от американского гражданства в 2013-м году. Российскому миллиардеру грозит в США до 6 лет тюрьмы. Основатель «Тинькофф банка» был отпущен под залог в 36 миллионов долларов с обязательством не покидать Лондон. Позже Тиньков сообщил, что у него острая форма лейкемии.