Джозеф Байден вырывается вперед в ключевых штатах США, где продолжается подсчет голосов на президентских выборах

В штате Джорджия, где обработали 99% бюллетеней, по последним данным, кандидат от демократов обошел Трампа и опережает его более чем на 900 голосов. В Неваде Байден впереди почти на 11,5 тысяч голосов. На данный момент в штате обработаны 89% бюллетеней. Победа в одном из этих штатов, по подсчетам Фокс Ньюс, гарантирует Байдену победу на выборах.
2020-11-06T16:32:30+03:00
2020-11-06T16:35:52+03:00
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16:32, 06 ноября 2020
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