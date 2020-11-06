Умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий

Это подтвердил «Эху Москвы» его помощник Олег Сташкевич. Народному артисту России и Украины было 86. Совсем недавно он решил по состоянию здоровья уйти со сцены.

Михаил Жванецкий не участвовал напрямую в политической жизни, но не был безразличен к происходящему. В начале нулевых он выступал против возвращения советского гимна, позднее призывал освободить из-под стражи бывшего юриста ЮКОСа Светлану Бахмину и участниц панк-группы Pussy Riot. Про «Единую Россию» Жванецкий однажды сказал, что поддерживает партию тем, что молчит про нее.

Место и время похорон пока неизвестны.