Столичный суд назначил 15 суток ареста активисту Павлу Крисевичу, который на Лубянке устроил акцию в образе Христа

Она была посвящена политическим заключённым.

Тверской районный суд постановил, что вчера вечером в центре Москвы акционист Павел Крисевич не подчинился законным требованиям сотрудника полиции. Представители закона утверждают, что вопреки указаниям, он не слез с креста, к которому был привязан.

Акция, о которой идёт речь, проходила неподалёку от здания ФСБ на Лубянке. Крисевич вместе еще с несколькими активистами поставили через дорогу большой деревянный крест, на котором акционист в образе Христа был как бы распят, а на тротуаре перед ним разожгли костёр из папок с уголовными делами. Как сообщает интернет-издание «ОВД-Инфо», одной из них, которая еще не успела сгореть, позже полицейские ударили акциониста по голове, из-за чего позже ему в отделение вызывали скорую помощь. Также в социальных сетях появилось видео, на котором Крисевича с Лубянки уносят четыре человека в форме, пока он кричит «Долой полицейское государство».

За последние несколько месяцев это уже второй раз, когда акциониста отправляют в СИЗО. В минувшем августе он получил пять суток ареста за акцию в поддержку политзаключённых в Санкт-Петербурге.

Ранее Павел Крисевич неоднократно выступал в поддержку по его мнению невинно осуждённых, в частности за фигурантов дела «Нового величия».