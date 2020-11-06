Правозащитники через суд пытаются отменить выдворение из России петербуржца Сергея Сатирова

Он не поменял советский паспорт и сейчас оказался вне закона.

Адвокаты пытаются, в первую очередь, добиться освобождения Сергея Сатирова из центра временного содержания иностранцев, где он находится последние полтора года. Также правозащитники намерены заставить российское государство официально установить личность мужчины и предоставить ему гражданство. Дело в том, что Сатиров родился Аджарской АССР, то есть в Грузии. Там он закончил школу и отслужил в армии, откуда его в 95-ом году отправили в ленинградскую школу прапорщиков. В начале нулевых мужчина потерял паспорт и не стал его восстанавливать. Но он жил в Петербурге, встретил женщину, с которой у него родились двое детей. Неприятности начались в мае прошлого года, когда суд признал его виновным в нарушении правил въезда в Россию, оштрафовал на пять тысяч рублей и поместил в центр временного содержания, пишет газета Коммерсант. Миграционная служба добивалась его отправки в Грузию, но и там его не готовы принять — ведь у Сатирова нет грузинского паспорта.

Адвокат правозащитного центра «Мемориал» Ольга Цейтлина напомнила про механизм, предусмотренный постановлением Конституционного суда по делу Ноэ Мсхиладзе. Пять лет назад КС признал нарушением Конституции «бессрочное и бесцельное заточение» иностранцев и лиц без гражданства в спецучреждениях системы МВД, если их выдворение за пределы России невозможно. И обязал внести поправки в административный кодекс, но этого так и не сделали.

Правозащитники также направили жалобу в Европейский суд по правам человека в связи с ситуацией с Сергеем Сатировым.