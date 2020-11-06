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Эксклюзив Эха 15:35, 06 ноября 2020

Умер Михаил Жванецкий

Ему было 86 лет.

Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на близких друзей Жванецкого. Эту информацию информационным агентствам подтвердили и представители писателя. Концертный директор Жванецкого Олег Сташкевич подтвердил информацию о смерти писателя в разговоре с радиостанцией «Эхо Москвы».

Михаил Жванецкий выступал на сцене с 60-х годов. По его произведениям, с которыми он выступал на телевидении, созданы спектакли и изданы книги. Среди них «Моя Одесса», «Год за два», «Встречи на улицах». Жванецкий не раз высказывался по острым и общественно-политическим вопросам. Так, в середине 90-х он был в числе деятелей культуры и науки, призывавших российские власти оставить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу. В 2012-м году он вместе с рядом других российских деятелей культуры подписал открытое письмо в защиту панк-группы Pussy Riot.

Жванецкий не раз был гостем эфира «Эха Москвы». Так, в одном из интервью два года назад писатель рассуждал в нашем эфире о том, как важно, чтобы люди понимали иронию.

В октябре этого года стало известно, что Жванецкий завершил концертную деятельность. Тогда его помощник Сташкевич говорил, что писатель чувствует себя пожилым человеком.



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