В Кремле считают тревожной ситуацию с коронавирусом в России

С соответствующим комментариев выступил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле полагают, что необходимы дополнительные меры, но без введения строгого режима изоляции. Наибольший прирост числа заболевших по-прежнему идет за счет Москвы. Несколько минут назад агентство ТАСС процитировало вице-мэра столицы Анастасию Ракову, которая говорит, что ситуацию с COVID-19 в городе нельзя назвать стабильной. В Москве занято около 70% коек для пациентов с коронавирусом. Каждый день регистрируют около 9,5 тысяч тех, кто контактировал с заразившимися.

Напомню, за последние сутки в Москве, согласно официальным данным, более 6200 новых заболевших.