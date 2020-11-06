Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден опередил своего соперника Дональда Трампа в одном из ключевых штатов, Джорджии, — следует из предварительных данных телеканала Фокс Ньюс. В Джорджии обработали 99% бюллетеней. Победа в этом штате позволит Байдену объявить о победе на выборах.
2020-11-06T15:31:32+03:00
2020-11-06T15:31:32+03:00
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15:31, 06 ноября 2020
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