Четверо активистов «Левого фронта» задержаны в Москве

Четверо активистов «Левого фронта» задержаны на Кремлевской набережной в Москве. Подробности сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор движения Сергей Удальцов.

«Четверо активистов «Левого фронта» шли по Кремлевской набережной, у них в руках был свернутый баннер с надписью «Капитализм убивает Россию». Внезапно подъехал микроавтобус, из которого выскочили полицейские в масках. Активистов грубо повалили на асфальт, заломили руки, выхватили баннер и затащили в автозак. Все это записывалось на видео», — рассказал он.

При этом, по словам С.Удальцова, участники движения никаких акций проводить не собирались и закон не нарушали.

Сейчас задержанные находятся в ОВД «Китай-город». У них отключены телефоны, в настоящее время С.Удальцов пытается выяснить, что им вменяют.

Он добавил, что расценивает это «как очередную спецоперацию по устрашению оппозиции».