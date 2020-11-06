Яровая предложила ужесточить наказание за публикацию ложных данных о деятельности СССР во время Второй Мировой Войны

Депутат Госдумы Ирина Яровая предложила ужесточить наказание за публикацию ложных данных о деятельности Советского Союза во время Второй Мировой Войны. Она хочет внести поправки как в уголовный, так и в административный кодексы.

Вице-спикер Государственной думы считает, что публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в первой половине сороковых годов должно грозить штрафом от полутора до трёх миллионов рублей для юридических лиц. В тексте законопроекта, который опубликован на сайте нижней палаты парламента, сказано, что такое же наказание будет грозить и за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге и за одобрение преступлений, указанных в этом приговоре.

В пояснительной записке Ирина Яровая отметила, что то решение трибунала, а также иные документы, свиде­тельствующие о чудовищных зверствах фашизма, это акты, которые обеспечивают сохранение и защиту исторической памяти о жерт­вах Второй мировой войны. Еще депутат подчеркнула, что реабилитация нацизма признаётся преступлением против мира и безопасности человечества.

В правительстве России инициативу Яровой уже одобрили.

Буквально этим утром приговор по делу о реабилитации нацизма вынесли в Перми. Местного жителя обязали к 9-ти месяцам исправительных работ за попытку опубликовать фото военачальника Андрея Власова на сайте акции «Бессмертный полк».