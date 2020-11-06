Две трети россиян доверяют президенту России Владимиру Путину

Это следует из данных опроса Фонда общественного мнения.

60% опрошенных заявили, что доверяют президенту. Треть опрошенных заявила о своем недоверии главе государства. Этот показатель почти не изменился за год. Похожая ситуация и с оценкой качества исполнения Владимиром Путиным своих обязанностей на посту российского лидера — почти две трети россиян, как и год назад, считают, что он справляется с ними хорошо. Примерно четверть опрошенных полагает, что работает в этой должности Путин скорее плохо. Каждый десятый респондент затруднился дать свою оценку. Гораздо хуже россияне относятся к деятельности правительства. Ею недовольны почти половина опрошенных, долен каждый третий. Причем и эти показатели, несмотря на смену главы кабинета министров, почти не изменились за год. Что касается нового премьер-министра Михаила Мишустина, то лично его работу одобряет около 50% респондентов. С момента его назначения на эту должность рейтинг постепенно рос. При этом немного, до 20%, выросло и число тех, кто считает, что Мишустин работает на своем посту скорее плохо. Респондентам также задавали вопрос о том, за какую партию они сейчас проголосовали бы на выборах в Госдуму. Первый ответ по популярности – «Единая Россия», второй – любая непарламентская партия.

В опросе ФОМ приняли участие 3 тысячи респондентов