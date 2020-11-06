Путин высоко оценил работу Центральной избирательной комиссии по итогам сентябрьских выборов в Россиим

Президент Владимир Путин высоко оценил работу Центральной избирательной комиссии по итогам сентябрьских выборов в России. На встрече с главой ЦИК Эллой Памфиловой он сказал, что результат с точки зрения легитимности оказался очень хорошим, — сообщает агентство РИА Новости. Памфилова на встрече предложила в дальнейшем развести учебный и избирательный процессы, поскольку сейчас почти половина участков располагаются в школах. Она также сказала, что к 2022-му году нужно сделать цифровую платформу, которая заменит ГАС «Выборы».