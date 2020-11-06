Крупные американские телеканалы прервали трансляцию обращения Трампа, посвященного прошедшим в стране выборам

Крупные американские телеканалы прервали трансляцию обращения президента США Дональда Трампа, посвященного прошедшим в стране выборам. Лидер Соединенных Штатов говорил о фальсификациях. Канал МSNВС, к примеру, отключив Трампа, сообщил, что данных о нарушениях нет. Тем временем газета USA Today решила удалить видео выступления Трампа со своего сайта и других своих интернет-платформ, объяснил это нежеланием распространять конспирологические теории.