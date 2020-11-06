Основатель онлайн-университета Skillbox предположительно упал в море с пирса по неосторожности

Основатель онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов, которого несколько дней искали в Сочи, предположительно упал в море с пирса по неосторожности. Такую версию экстренных служб со ссылкой на источник приводит агентство ТАСС.

Ранее сегодня следователи подтвердили, что в Черном море нашли предположительно тело Коропова без признаков насильственной смерти. Криминальная версия не рассматривается.