Роскосмос запросил у правительства полтора триллиона рублей на создание аналога американской системы Starlink

Госкорпорация Роскосмос запросила у правительства полтора триллиона рублей на создание аналога американской спутниковой системы Starlink бизнесмена Илона Маска. Как отмечает РИА Новости, сумма превышает стоимость всей федеральной космической программы нашей страны на период с 2016-го по 2025 год. Предполагаетмя, что на создание системы «Сфера» будут потрачены в основном бюджетные деньги. Об этом ранее говорил директор департамента перспективных программ Роскосмоса Сергей Прохоров. Президент Владимир Путин анонсировал этот проект еще в 2018-м году.
2020-11-06T14:35:39+03:00
2020-11-06T14:35:39+03:00
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14:35, 06 ноября 2020
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