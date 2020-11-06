Роскосмос запросил у правительства полтора триллиона рублей на создание аналога американской системы Starlink

Госкорпорация Роскосмос запросила у правительства полтора триллиона рублей на создание аналога американской спутниковой системы Starlink бизнесмена Илона Маска. Как отмечает РИА Новости, сумма превышает стоимость всей федеральной космической программы нашей страны на период с 2016-го по 2025 год. Предполагаетмя, что на создание системы «Сфера» будут потрачены в основном бюджетные деньги. Об этом ранее говорил директор департамента перспективных программ Роскосмоса Сергей Прохоров. Президент Владимир Путин анонсировал этот проект еще в 2018-м году.