Нарышкин: Спецслужбы Запада искали сакральную жертву, чтобы оживить протестное движение в России

Спецслужбы Запада искали сакральную жертву, чтобы оживить протестное движение в России, — заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в интервью агентству РИА Новости. Он отметил, что речь шла о том, чтобы эта жертва была из числа лидеров оппозиции.

Российские власти не впервые предлагают версию о сакральной жертве, — напомнил в интервью «Эху Москвы» политолог, вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Отметим, выступление Нарышкина прокомментировал оппозиционный политик Алексей Навальный. Он назвал слова директора СВР враньем и добавил, что любым данным службы невозможно верить.