Яшин не верит заявлению главы СВР о «сакральной жертве» среди российской оппозиции

Глава муниципального округа «Красносельский», политик Илья Яшин не верит заявлению главы Службы внешней разведки Сергея Нарышкина о том, что западные спецслужбы обсуждали возможность «сакральной жертвы» среди российской оппозиции для «оживления протестов» в стране. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что Нарышкин врет. Во-первых, потому что он говорил это абсолютно неубедительно и его диалог с гендиректором МИА «Россия Сегодня» Дмитрием Киселевым напоминал печально известную «прослушку Ника и Майка», опубликованную белорусскими властями. Во-вторых, Нарышкина сразу опровергло МВД», — отметил И.Яшин.

Как напомнил политик, в силовом ведомстве заявили, что «у Навального был обнаружен панкреатит со ссылкой на врачей, которые рассказали, что якобы оппозиционер неправильно питался, поэтому заболел и впал в кому». «На мой взгляд, российские власти запутались в собственном вранье и выдают версии, противоречащие друг другу», — заключил И.Яшин.

Как сообщалось, глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что спецслужбы стран НАТО год назад якобы выражали намерение организовать убийство лидера российской оппозиции, чтобы «оживить» этой «сакральной жертвой» протестное движение.

Он намекнул, что западные спецслужбы могут быть причастны к отравлению основателя Фонда борьбы с коррупцией, политика Алексея Навального. Однако чиновник признал, что у СВР нет подтвержденных доказательств этого.

До Нарышкина о причастности западных спецслужб к отравлению Навального неоднократно заявлял спикер Госдумы Вячеслав Володин.