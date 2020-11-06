Павла Крисевича, инсценировавшего распятие Иисуса Христа у здания ФСБ, обвинили в неповиновении сотрудникам полиции

Ему грозит до 30 суток ареста.

Крисевичу вменили уже вторую статью административного кодекса. Первая – повторное нарушение правил проведения митингов. Накануне вечером активист пришел к зданию ФСБ на Лубянке в центре Москвы в образе Христа, с окровавленной набедренной повязкой. Крисевича, имитируя распятие, привязали к кресту, который облили веществом, горящим при температуре в 40 градусов и не наносящим вред человеку. После этого активисты подожгли конструкцию и кидали в огонь тома уголовных дел. Тем самым, по их словам, они хотели поддержать политзаключенных.

Крисевич всю ночь провел в отделе полиции «Китай-город». Его адвокат Сергей Тельнов рассказал агентству ТАСС, что в случае, если Тверской суд будет рассматривать протокол о повторном нарушении правил проведения акций, то защита будет оспаривать эту квалификацию. По словам юриста, у Крисевича нет вступивших в силу решений по аналогичным правонарушениям. Правда, одно из них может вступить в силу уже сегодня. Мосгорсуд будет рассматривать жалобу Крисевича на штраф в 10 тысяч рублей из-за акции у Люблинского суда в поддержку фигурантов дела «Нового величия». Там активист выступил с речью, а затем изрезал манекен в образе полицейского, назвав это «жертвоприношением».

Крисевич – не первый, кто устраивает акции на Лубянке. Четыре года назад акционист Петр Павленский поджег двери здания ФСБ. Сейчас он находится в Париже, где был осужден по делу о поджоге в Банке Франции.