Впервые с начала пандемии в России количество выявленных за сутки случаев коронавируса превысило отметку в 20 тысяч

Темпы роста количества инфицированных продолжают увеличиваться. Сегодня covid-19 заразились на тысячу с лишним больше человек чем вчера. Новый экстремум превысил 20 тысяч пятьсот случаев. При этом выздоровели почти 17 тысяч и это тоже самый высокий показатель с начала пандемии. В Москве впервые в этом году положительный результат получили более шести тысяч человек. При этом столица дает менее трети от общего количества случаев по стране. В Санкт-Петербурге кривая также стремится вверх. Третий день подряд вирус обнаруживают у тысячи с лишним человек. Более 300 заразившихся выявлено в Московской, Нижегородской и Ростовской областях, а также в Красноярском крае. За сутки, в России от covid-19 скончались 378 человек. Самыми благополучными остаются Чукотский и Ненецкий автономный округа, где врачи нашли коронавирус менее, чем у 10 человек.

Всего в мире covid-19 выявлен у более 30 миллионов человек. Болезнь унесла почти миллион жителей планеты.