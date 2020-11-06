Несколько зарубежных таблоидов вышли с публикациями о том, что Путин планирует покинуть свой пост из-за здоровья

Несколько зарубежных таблоидов вышли с публикациями о том, что Владимир Путин планирует покинуть пост президента России из-за проблем со здоровьем.

Статья с информации об ухудшающемся здоровье Владимира Путина вышла в британском таблоиде Daily Mail, который известен своими сенсационными публикациями. В ней говорится, что Путина уговаривают уйти с поста президента его подруга — гимнастка Алина Кабаева и дочь. А в качестве доказательств авторы ссылаются на видео, на котором российский президент ведёт себя необычно, будто бы у него подёргиваются ноги и ему сложно держать в руках ручку.

Стоит отметить, что ещё несколько публикаций вышли в жёлтой прессе, которую контролирует один холдинг — News Corporation. Его обвиняют в публикации скандальных статей. В частности, газет The Sun, ссылается на учёного Валерия Соловья. Тот предположил, что российский президент может иметь болезнь Паркинсона. Издание не исключает, что Путин даже принимает болеутоляющие.

Другие газеты — из того же холдинга (к примеру, таблоид The Mirror) — также добавляют, что интерес к возможной передаче Путиным власти возник на фоне недавно принятого Госдумой законопроекта о гарантиях бывшему президенту — согласно ему тот сможет занять пожизненный пост сенатора и привлечь его к уголовной ответственности можно только по очень сложной процедуре.

Официальный Кремль пока не комментировал публикации зарубежных таблоидов о возможном досрочном уходе Владимира Путина с поста президента.