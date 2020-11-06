Руководитель СВР утверждает, что западные спецслужбы обсуждали возможность убийства одного из лидеров оппозиции России

Руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что западные спецслужбы обсуждали возможность убийства одного из лидеров российской оппозиции, чтобы активизировать протестное движение в России. В интервью РИА Нарышкин называет это сакральной жертвой. Нарышкин добавил, что СВР неизвестно, обозначена ли конкретная жертва.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать версию о сакральной жертве. Песков добавил, что ему неизвестно, докладывал ли Сергей Нарышкин главе государства о такой версии.

Алексей Навальный, комментируя высказывания Нарышкина, заявил, что эти секретные данные ничего, кроме смеха, не вызывают. Он назвал олухом главу СВР.

Генеральная прокуратура России сообщила, что направила в Германию пятый запрос по инциденту с Алексеем Навальным. Предыдущие до сих пор остаются без ответа, — сказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов. Иванов напомнил, что российские эксперты никаких отравляющих веществ не обнаружили.

В свою очередь МВД заявляет, что российские врачи выявили у Навального обострение хронического панкреатита. Диагноз «отравление» по результатам различных исследований не подтвержден. Полиция утверждает также, что Юлия Навальная объясняла диетами ухудшение состояния мужа. В штабе политика эти утверждения называют ложью и абсурдом.

Российский МИД заявил сегодня, что ситуация с отравлением Навального это срежиссированный спектакль, основная цель которого — очередные санкции против России.