Пескову неизвестно, докладывали ли Путину о том, что западные спецслужбы обсуждали возможность сакральной жертвы

Пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову неизвестно, докладывал ли глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин Владимиру Путину о том, что западные спецслужбы обсуждали возможность «сакральной жертвы для оживления протестов в России». Об этом Д.Песков сообщил на брифинге, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы».

«Мне неизвестно об этом, я не располагаю такой информацией», — сказал он.

Уточняя, насколько эта версия известна Путину, согласен он с ней или нет, Д.Песков заметил, что не может ответить на этот вопрос. «Я не знаю», — заключил он.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что западные спецслужбы около года назад обсуждали возможность принести одного из лидеров российской оппозиции в качестве «сакральной жертвы», чтобы таким образом оживить протестное движение в стране. При этом Нарышкин отметил, что у СВР нет подтвержденных доказательств участия западных спецслужб в отравлении Алексея Навального.

20 августа по пути из Томска в Москву Навальный почувствовал себя плохо в самолете. Лайнер экстренно посадили в Омске. Навальный впал в кому, его госпитализировали. В качестве основной причины ухудшения самочувствия российские медики назвали резкое понижение уровня сахара в крови, которое вызвало нарушение обмена веществ.

22 августа Навального доставили в немецкую клинику «Шарите», где он пришел в себя. Из стационара его выписали 23 сентября. Немецкие врачи заявили, что результаты клинических исследований указывают на отравление политика веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Несколько независимых европейских лабораторий пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Сам Навальный после выписки обвинил в своем отравлении Путина и его окружение. Москва эти обвинения отвергла. 17 сентября депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию о санкциях против России в связи с отравлением Навального.