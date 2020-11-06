В России за последние сутки зарегистрировано более 20,5 тысяч заразившихся коронавирусом

Это максимум с начала пандемии. За вчерашний день скончались 378 человек. Наибольший прирост новых случаев дают Москва, Петербург, Московская область, а также Нижегородская и Архангельская области. В Кремле сегодня заявили, что ситуация с коронавирусом имеет тревожную тенденцию.